Indecopi le cayó con todo: Multan a famosa cadena de cines por no dejar entrar gaseosa de un litro

17/07/2025 / Exitosa Noticias

Una botella de gaseosa de un litro desató tremenda polémica entre un cliente y la famosa cadena de cines Cineplanet, y ahora Indecopi le cayó con todo. Tras la denuncia, la entidad fiscalizadora determinó que la cadena violó los derechos del consumidor al no dejarlo ingresar con su bebida.

Escándalo en famosa cadena de cines

El hecho se remonta al 23 de enero de 2025. Un espectador acudió al cine con su entrada lista y su mochila revisada, pero fue detenido en la puerta de la sala ¿La razón? Llevaba una botella de gaseosa de un litro, y el personal del Cineplanet no le permitió el ingreso con ella. Según la empresa, el envase no coincidía con las presentaciones de bebidas que ellos venden dentro del local.

La persona afectada presentó su denuncia ante el Indecopi, señalando que sus derechos como consumidor habían sido vulnerados. Su argumento fue simple: Cineplanet sí vende bebidas gaseosas, y el hecho de que la suya fuera de mayor tamaño no justificaba la prohibición. Además, señaló que en ningún momento se le mostró una lista clara de productos autorizados, ni en la entrada ni dentro del cine.

Indecopi le pone freno a Cineplanet

Tras investigar lo ocurrido, el Indecopi determinó que Cineplanet cometió una infracción al impedir el ingreso de un producto con características similares a los que ellos mismos venden.

En su resolución, se indicó que la diferencia en tamaño del envase no era suficiente para negar el acceso. También se recordó que las empresas no pueden imponer restricciones que vayan más allá de lo razonable, siempre que los productos no pongan en riesgo la seguridad del público.

Cineplanet dijo que no dejaba entrar la botella de un litro porque ellos vendían sus bebidas en vasos de papel de hasta 32 onzas. Pero el Indecopi no le creyó ese cuento y le puso una multa de 3.49 UIT, que es como S/ 15,000.00.

La empresa también fue obligada a capacitar a su personal y permitir el ingreso de productos similares a los que ellos mismos comercializan. Además, la empresa está obligada a abonar las costas del procedimiento administrativo, que ascienden a S/ 36.00.

Indecopi no solo sancionó a la cadena por no permitir el ingreso de la gaseosa de un litro, sino que también le ordenó realizar cambios concretos en sus procesos. La medida incluye una multa económica y la obligación de adecuar sus normas internas.