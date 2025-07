REINFO: Ministerio de Energía y Minas descarta retroceso en el proceso de formalización minera

17/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) desmintió esta mañana que el Gobierno haya retrocedido en el proceso de formalización minera. La aclaración se da luego de que el viceministro de Minas, Ronald Isidoro Ibarra Gonzales, informara una posibilidad de reincorporación de más de 50 000 mineros informales al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Como se recuerda, en las últimas horas, el funcionario del Minem mencionó que los mineros excluidos tienen 15 días para presentar un recurso de reconsideración, frente a lo adoptado por el Poder Ejecutivo. Dichas palabras generaron más de una duda sobre si el Gobierno había cedido ante lo demandado por los mineros ilegales.

Reconsideraciones se basan en el ordenamiento legal

A través de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas sostuvo que efectivamente, un grupo de mineros excluidos vienen presentando reconsideraciones, ejerciendo su derecho legal, contemplado en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

📢 COMUNICADO 📢 El #MINEM informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/Ko9iKSehE6 — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) July 17, 2025

En ese sentido, la institución puntualiza que las solicitudes formuladas "no implica la reincorporación automática al REINFO". Asimismo, aclaran que cada caso será evaluado "de forma individual y rigurosa". En el marco de la ley, precisan que si las pruebas presentadas "son consistentes y válidas, la reconsideración puede ser aceptada". No obstante, de no ser así, la solicitud será declarada infundada.

El mencionado procedimiento legal fue confirmado por el propio viceministro de Minas esta mañana en "Hablemos Claro", dejando en claro que el Gobierno continúa trabajando en el marco de la formalización minera en el Perú y que las reconsideraciones no implica la aceptación de las mismas.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En comunicación con Exitosa, el viceministro de Minas, Ronald Ibarra Gonzáles, señaló que el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) descartan que el proceso de reconsideración para los mineros informales, excluidos del Reinfo, represente un... pic.twitter.com/GxdYNy2Ncx — Exitosa Noticias (@exitosape) July 17, 2025

Segunda sesión de la Mesa de Trabajo será mañana

Luego de la primera reunión desarrollada el último lunes 14 de julio, la Mesa Técnica de Trabajo que viene impulsado el Gobierno para la creación de una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal sesionará el día de mañana, viernes 18 de julio, desde las 10:00 a. m. en Palacio de Gobierno.

Vale mencionar que, el mencionado grupo de trabajo fue ampliado por 60 días calendario con el objetivo de dar una solución definitiva a la problemática en el sector minero. El anuncio lo realizó el primer ministro Eduardo Arana.

Para la nueva reunión están convocados el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; además, los representantes de los gremios mineros, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Paul Gutiérrez Ticona (Bancada Magisterial), e integrantes de este grupo de trabajo. Desde el Ministerio Público no han confirmado su asistencia.

De esta manera, desde el Viceministerio de Minas del Minen descartan que el Ejecutivo haya retrocedido en el plan de formalización minera y que las reconsideraciones son en el marco de ley, no una puerta abierta para su reintegración al REINFO.