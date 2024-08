¡Indignante! Denuncian que alférez PNP pidió coima de S/2.000 a madre de detenido por consumir estupefacientes

26/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven chef fue detenido por la Policía Nacional del Perú por poseer marihuana en San Martín de Porres (SMP). La madre del detenido señaló que el Alférez Franco Arias Jiménez, quien lleva tan solo 8 meses tras salir de la escuela de la PNP, le pidió 2 mil soles para dejarlo en libertad.

Extorsión policíaca

El acta policial señala que el hombre fue intervenido el pasado 6 de agosto por actitudes sospechosas. Un policía de tránsito encontró que cargaba con marihuana y posteriormente puso resistencia para entregar el estupefaciente al agente. El documento de la PNP indica que también llevaba un paquete con el psicoactivo llamado Tusi, sin embargo, el joven niega rotundamente consumir y haber cargado con aquella droga sintética.

Con audios que probaban la extorsión de parte del agente policial, la madre del detenido reveló que su hijo podría ser puesto en libertad en tan solo 3 días a cambio de dos mil soles. Ello como un favor ofrecido por el alférez en mención, como reveló la madre para un programa periodístico dominical. " Si usted me adelanta la mitad, puedo agilizar los documentos ", se escucha en uno de los audios.

Jugando con la desesperación de una madre

Las amenazas del policía se hacían cada vez más fuertes, mientras el policía perdía la paciencia con la falta de entrega del dinero por parte de la madre, la situación se agravaba. Siempre con el ofrecimiento en el marco de la legalidad y aprovechando la desesperación de madre, de 'limpiar' el caso.

"Usted está jugando conmigo y yo lamentablemente no puedo trabajar así. Agilizar todas las diligencias me ha costado la mitad, el monto que le pido no es nada (...) Lamentablemente, este sistema es así, todo es con plata en mano", comentó.

Sin embargo, luego de escuchar los audios mostrados por la madre, el policía decía no recordar ninguno de los casos. Inclusive, acotó que los mismos podían haber sido modificados puesto a que no recordaba aquella conversación. "Hay tantas cosas que se alteran, conversaciones, audios, que yo no puedo darle credibilidad a eso. No reconozco, no me acuerdo de esta conversación", explicó.

De este modo, una madre denunció que un alférez egresado recién hace 8 meses de la Escuela de la Policía Nacional del Perú, llamado Franco Arias Jiménez, la habría estado extorsionando ofreciéndole 'limpiar' el caso de su hijo. Su vástago, un joven chef, fue encontrado fumando marihuana en San Martín de Porres e incriminado de portar otra droga sintética.