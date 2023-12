¡Indignante! Fonavista aportó 18 años y solo recibió 42 soles de devolución de aportes

Un fonavista, identificado como José Paredes Tapia (67), se acercó al Banco de la Nación (BN) para acceder a la devolución de sus aportes, pero se fue decepcionado. Y es que, al acercarse a ventanilla y hacer efectivo el cobro, solo recibió 42 soles, a pesar de haber aportado 18 años al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

En entrevista a Exitosa, el sexagenario compartió su desazón por el momento que pasó en la BN, ubicado en la cuadra 9 de la avenida 28 de Julio. Asimismo, acusó al Gobierno de Dina Boluarte de no defender los intereses de los exaportantes del Fonavi.

"Tantos años aportando al Fonavi para que me den 42 soles. En realidad, es una vergüenza. Lamentablemente, tenemos una gobernante que no ve por los fonavistas, al igual que sucede con el pueblo", expresó.

En ese sentido, Paredes dijo haber demostrado sus aportes al Fonavi a lo largo de 18 años. Según indicó, la confirmación de la documentación se propició en el 2019, cuando se emitió la lista de beneficiarios del grupo n.º 19.

"La última vez presenté todas mis boletas. (...) Cuando fui a consultar por la lista 19, me dijeron: 'Ha sido aprobada toda la documentación que presentó, espere la lista 20'. Hoy vine pensando que nos iban a dar algo rescatable, pero eso no pasó. Ni me va a alcanzar para un chocolate en Navidad", añadió en su intervención.