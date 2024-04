"Están a punto de asesinar a una autoridad": Alcalde de SJL revela que continúa recibiendo amenazas de muerte

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, denunció que sigue recibiendo amenazas de muerte, pese a que el Ministerio del Interior (Mininter) garantizó su seguridad días atrás.

En diálogo con TV Perú, la autoridad edil precisó que los maleantes, quienes presuntamente integrarían la banda criminal 'Los Malditos de Huáscar', le enviaron un vídeo en el que aseguraban que "lo asesinarían sin importar las medidas de seguridad que tome".

En ese sentido, Maldonado Amao indicó que tras los constantes amedrentamientos tuvo que mejorar la protección de sus familiares. Y es que, como se recuerda, los delincuentes también tienen en la mira a los parientes del burgomaestre.

"Me han enviado el vídeo donde pasan en un vehículo y me dicen que no importa cuánta seguridad tenga, igual me van a matar. Lo que hemos hecho es mejorar la seguridad de mi vivienda, mis familiares ya están a buen recaudo", declaró.