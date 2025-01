Inicia convocatoria para que niñas peruanas puedan visitar la NASA: ¿Cómo postular y hasta cuándo?

21/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fundación She is lanza la convocatoria para el programa Ella es Astronauta Virtual, una oportunidad única para que las niñas de Perú, Ecuador y Colombia se capaciten con expertos de la NASA.

A través de una plataforma de E-learning, las participantes recibirán clases durante cuatro meses, donde aprenderán sobre ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM), además de habilidades blandas como liderazgo, resiliencia, y pensamiento crítico.

Este programa tiene como objetivo inspirar a las jóvenes a tomar acción frente a problemas sociales como el embarazo adolescente, la salud mental, el ciberacoso y el bullying. Al finalizar, las estudiantes obtendrán una certificación emitida por la Fundación She is y sus aliados, incluida la NASA.

¿Cómo pueden postular las niñas peruanas?

Las niñas peruanas que deseen postular deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener entre 11 y 16 años.

- Ser parte de un grupo familiar con situación de vulnerabilidad, según el Índice de Pobreza Multidimensional.

- Estar matriculadas en una institución pública de educación básica, media o media técnica.

- Tener un excelente desempeño académico.

- Contar con acceso a internet y herramientas tecnológicas necesarias para participar en el programa.

- No haber participado en ediciones anteriores del programa Ella es Astronauta, ni de forma presencial ni virtual

¿Cuál es el premio para los mejores proyectos?

Las estudiantes que desarrollen los dos proyectos más destacados durante el programa serán premiadas con una increíble experiencia académica.

Las ganadoras tendrán la oportunidad de viajar a Estados Unidos para realizar una inmersión presencial en el Centro Espacial Houston de la NASA, donde podrán interactuar con astronautas, ingenieros y otros expertos de la NASA.

Además, conocerán de cerca los avances en la exploración espacial y la tecnología aplicada en misiones espaciales. El programa culmina con una ceremonia virtual en la que las participantes recibirán su certificación, reconociendo su esfuerzo y logros.

Nasa

¿Cuándo es el Plazo para Postular?

Aunque aún no se ha establecido la fecha exacta de apertura para la cuarta edición del programa, la Fundación She is ha indicado que la convocatoria estará abierta próximamente.

Es recomendable que las interesadas comiencen a reunir la documentación necesaria y sigan las actualizaciones a través de las plataformas oficiales de la fundación : https://survey123.arcgis.com/share/39af8a9c3cd94681a3456e7d42151387

El programa Ella es Astronauta Virtual brinda una valiosa oportunidad para que las niñas peruanas exploren su potencial en el campo de las ciencias y la tecnología, mientras desarrollan proyectos que pueden tener un impacto positivo en sus comunidades.