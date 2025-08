Francis Ford Coppola hospitalizado: Famoso director de cine ingresó a centro médico en Italia

05/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Preocupación en el mundo del cine. El afamado director de cine, Francis Ford Coppola, de 86 años, fue hospitalizado este martes 5 de agosto en Italia. El cineasta tenía previsto realizarse una cirugía cardiaca, sin embargo, la detección de una leve arritmia previo a la intervención, obligó a que pase un área de observación.

Coppola presentó nueva película

Según la prensa italiana, el director de la trilogía de 'El Padrino', ingresó al Policlínico Tor Vergata, un hospital público en Roma. Un portavoz del hospital no respondió inmediatamente a una solicitud presentada a través de un correo electrónico para conocer el estado del cinco veces ganador del premio Oscar.

El director de largometrajes se encontraba en el país trasalpino para el 'Festival Magna Graecia' en Taranto, en Apulia, al sur de Italia. En dicho certamen, desarrollado del 26 de julio al 4 de agosto, presentó 'Megalópolis', su más reciente producción. En el filme que trabajó como director y guionista, tuvieron roles estelares Adam Driver y Natalie Emmanuel.

Ford Coppola junto a Adam Driver.

Además, Ford Coppola tenía previsto encontrar en el mencionado país, una locación para realizar una nueva película. Este nuevo trabajo estaba proyectado para comenzar en el próximo otoño europeo. Cabe señalar que en su más reciente trabajo, invirtió 120 millones de dólares de su propio dinero.

Presentación en festival Magna Grecia

Un día antes de ingresar al centro médico, Ford Coppola se presentó en esta muestra de cine como invitado especial. Frente al público presente, ofreció un discurso acerca del futuro y cómo la juventud debe afrontarlo.

"Los jóvenes me dicen que el mundo es un desastre, pero yo les digo que no hay problema que la humanidad no pueda resolver. Debemos construir un futuro grandioso y hacerlo juntos por el bien de nuestros hijos", expresó el cineasta.

Francis Ford Coppola en el Festival Magna Graecia.

Grandes películas de Ford Coppola

Nacido en Detroit, en 1939, dirigió su primera película en 1962 con 'Tonight for Sure', pero no fue hasta 10 años después cuando saltó a la fama. Con la primera entrega de 'El Padrino', basado en el libro de Mario Puzo, reunió a un elenco en el que destacaron Marlon Brando, Al Pacino y James Caan.

Este filme se llevó 11 premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Su éxito, permitió la producción de la segunda parte, estrenada en 1974 y la tercera parte de 1990, todas bajo su dirección. Otros grandes trabajos que condujo son 'Apocalypse Now' (1979) y 'Drácula de Bram Stoker' (1992).

De esta forma, se informó sobre el ingreso a un centro de salud italiano del director Francis Ford Coppola, quien a sus 86 años se iba a someter a una cirugía cardiaca.