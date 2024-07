Inseguridad en La Libertad: autoridades pedirán extensión del estado de emergencia en tres provincias de la región

Las altas autoridades de La Libertad acordaron, tras una reunión conjunta, solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la ampliación del estado de emergencia para continuar con la lucha contra la inseguridad.

Las provincias donde regiría esta extensión de la medida sería Trujillo, Virú y Pataz, donde en las últimas semanas la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló 17 bandas criminales y 329 personas detenidas.

En la cita del Consejo de Estado Regional, sostenida esta mañana, no participó el gobernador regional César Acuña, por lo que en su reemplazo estuvo la vicegobernadora Joana Cabrera.

En este consejo las máximas autoridades sostienen un encuentro semana a semana para evaluar las acciones que tomarán o tomaron a favor de la seguridad de su población que viene siendo sometida por los criminales.

Los representantes de la región consideraron que el estado de emergencia permite que los procesos para brindar logística a la PNP sea de una manera más rápida.

Para el director de III Macro Región Policial, general PNP José Zavala, lo dispuesto concedió el escenario para poner en marcha estrategias que redujeron los índices de criminalidad. Por ello la importancia de extender el régimen de excepción entre 30 a 60 días.

Asimismo, la vicegobernadora Cabrera consideró que es necesario unificar criterios con los administradores de justicia con el fin de que los detenidos por los policías no sean liberados, pese a las pruebas en su contra.

"Trujillo, no es tierra de nadie, no es lo que la gente cree, que en Trujillo no se puede caminar por la calle, existen hechos, como en todos lados. Estamos bajando los índices delictivos, pero todavía tenemos actos de extorsión, por eso la ampliación del estado de emergencia nos ayuda mucho", sostuvo Zavala.