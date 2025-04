Instan a Ernesto Bustamante a pedir disculpas a mujeres del Perú por polémica expresión en el Congreso

En diálogo con Exitosa, la presidenta del Comité Pro Mujer en CTI de Concytec, Allison Rodríguez, lamentó las expresiones del congresista Ernesto Bustamante, quien dijo que la prevalencia de las mujeres en la ciencia tiene relación con su "condición biológica".

En conversación con Katyusca Torres Aybar en el programa 'Exitosa Te Escucha', la especialista calificó de "machistas" las declaraciones del parlamentario de Fuerza Popular y rechazó los dichos del legislador hayan sido tergiversados.

Asimismo, Rodríguez aseguró que, el dato de que 33% de los científicos en el Perú son mujeres, está avalado por entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En esa misma línea, la presidenta del Comité Pro Mujer en CTI de Concytec indicó que las expresiones de Bustamante naturalizan la discriminación y le exhortó a que se disculpe públicamente con todas las mujeres del Perú.

Durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, el congresista expresó su preocupación por el hecho de que el 33% de los científicos sean mujeres, argumentando que en el resto del mundo esa proporción no se da y que "algo no está bien en el cálculo".

"La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se le quiera otorgar facilidades, hoy en día no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino es sencillamente porque no hay una condición biológica que, aparentemente, incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias", declaró.