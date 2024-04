Jefe de la PNP minimiza suspensión temporal de Harvey Colchado: "Nadie es indispensable"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Víctor Zanabria, minimizó la separación temporal del coronel Harvey Colchado de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y aseguró que "nadie es indispensable".

En declaraciones a la prensa, jefe de la PNP indicó que el Ministerio del Interior (Mininter) ha retirado a otros miembros de la PNP y afirmó que los jefes de las unidades policiales deben estar "a la altura de la necesidad poblacional" y no actuar "sesgados por intereses personales".

"En el Ministerio del Interior han retirado al comandante general, han retirado ministros, han retirado todo. Nadie es indispensable en ninguna institución ni en ningún lugar. Nosotros hemos tenido cuantos presidentes en menos de un periodo constitucional, cuántos comandantes generales y jefes de región. Lo importante es que los resultados de quienes estén al mando de las unidades, estén a la altura de la necesidad poblacional y no sesgado por intereses personales", declaró.

Asimismo, Víctor Zanabria manifestó que no puede opinar sobre el caso de Harvey Colchado, debido a que es parte del "órgano de decisión".

"Estamos hablando de que los que se designen estén a la altura de las expectativas. Cada quien evalúa su trabajo como está. En el caso del señor Colchado, yo no puedo opinar porque soy órgano de decisión. Cuando él apele las medidas, yo voy a decidir. Si le voy a dar una versión sobre él, su defensa diría que ya estaría viciado el procedimiento, por lo tanto, no podríamos hacer ninguna actividad", agregó.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, criticó las declaraciones de la fiscal Marita Barreto sobre la separación temporal del coronel Harvey Colchado y manifestó que no se debe politizar el caso.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) apuntó que la decisión de separar a Colchado no es política y aseguró que es un proceso administrativo disciplinario, el cual debe ser guiado dentro de su marco de competencia.

"Ella como fiscal no debería politizar una situación que está en manos de la Policía. Esto no es un hecho producto de una decisión política, no está hecho con el propósito de perseguir a alguien, esto es un proceso administrativo disciplinario y los procesos administrativos, como todos, deben ser guiados dentro de su marco de competencia", dijo a la prensa.