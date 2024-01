Jicamarca: Pobladores acusan al Ministerio de Vivienda de traer maquinarias que no trabajan

Los pobladores de San Antonio de Jicamarca han unido fuerzas para alzar su voz de protesta contra el Ministerio de Vivienda por presuntamente haber llevado maquinarias que no realizan trabajos desde su llegada.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, este grupo de ciudadanos manifestó su inconformidad con dicho escenario ante la posibilidad de que vuelvan a registrarse intensas lluvias como hace 10 meses.

Y es que, según sostienen, esta situación es una muestra del destinterés de las autoridades. Entre los funcionarios señalados, se encuentra el MinVivienda, el alcalde distrital de Santa Antonio de Jicamarca, Nick Aponte, y la gobernadora de Lima Provincias, Rosa Vásquez.

"No están trabajando las maquinarias que ha enviado el Ministerio de Vivienda. El chofer me manifestó que no el alcalde no le está dando las condiciones para que trabaje. Hay un desinterés, hay un abandono del alcalde distrital, provincial y la gobernadora de Lima Provincias", declaró una vecina en nuestro medio.