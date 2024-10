Jorge Angulo: ¡URGENTE! Roban casa de excomandante general de la PNP en Surco

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda a robar y, entre las cosas que se llevaron, le sustrajeron documentos de sus procesos judiciales.

Según precisó, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este sábado cuando malhechores aprovecharon que nadie se encontraba en casa. Esto debido a que él había viajado al interior del país y su esposa estaba de visita en casa de su madre.

"Yo me encuentro en el interior del país y he recibido la información de que mi domicilio ha sido violentado, sobre todo, la puerta en horas de la noche aprovechando que no había nadie pues mi esposa estaba en casa de su madre", declaró para Canal N.