José Palacios sobre escándalos en la PNP: Cuestionamos a Santiváñez, pero nadie habla del comandante Zanabria

En entrevista con Exitosa, José Palacios, director de la plataforma La Voz del Policía, abordó los recientes escándalos en los que se han visto involucrados efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante su intervención, criticó que la atención mediática y los cuestionamientos se centren únicamente en el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dejando de lado la responsabilidad del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.

Palacios señaló que, a pesar de las denuncias que han puesto en entredicho la imagen de la institución, las críticas no han alcanzado al comandante Zanabria. Según el director, esto refleja una falta de balance en la fiscalización de las autoridades que lideran la Policía Nacional.

El director de La Voz del Policía indicó que, como máxima autoridad operativa de la PNP, Zanabria debería rendir cuentas por los actos de los efectivos bajo su mando. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no ha habido una posición clara de parte del comandante general frente a los hechos denunciados.

Entre las acusaciones que han salido a la luz recientemente, un video que al registrarse que un policía agrede a dos mujeres en plena vía pública tras salir de una discoteca en Villa el Salvador. A pesar de conocerse los protocolos que deberían seguir, el agente agredió con una vara a las mujeres propinándoles golpes.

"El policía llegó a poner orden y me dicen "no debió pegarle, no debió agredirla", ¿Entonces como ponemos autoridad porque con la mano no le puede pegar, en cuanto al protocolo de derechos humanos, utilizó el protocolo". manifestó Palacios