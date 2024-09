Josué Gutiérrez defiende examen de la Junta Nacional de Justicia: Fue hecho por un grupo top

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, minimizó las advertencias que hizo la Misión Internacional de Observación sobre falta de transparencia en el proceso de elección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y las calificó como "mentiras".

En declaraciones a la prensa, el funcionario aseguró que no existe ningún observador internacional acreditado ante la Comisión Especial y apuntó que los cuestionamientos provienen de ONG's que "no tienen la categoría de agentes de observación".

"Eso es mentira, eso es falso, porque no hay ningún observador internacional acreditado ante la Comisión Especial, lo que existe es la presencia de las agencias de Naciones Unidas con quien mantenemos una absoluta y transparente relación como comisión, y no de terceros que son ONG's que no tienen la categoría de agentes de observación", mencionó.