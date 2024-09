Ángel Manero anuncia entrega de bono de S/1000 a productores agropecuarios afectados por incendios forestales

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, anunció que entregarán un bono de S/1000 a los productores agropecuarios damnificados por los incendios forestales. Esto se realizará a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En entrevista con el programa 'Diálogo Abierto' de Radio Nacional, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estimó que cerca de 3 mil productores se verán beneficiados con este apoyo económico.

Asimismo, Manero indicó que los gobiernos regionales son los encargados de registrar a los afectados por los incendios forestales y de gestionar la entrega de los bonos.

Del mismo modo, el ministro precisó que los gobiernos regionales deberán registrar los incendios en el Sistema de Información Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sinpad) del Indeci y elaborar las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Edan), que contienen la relación de damnificados.

El Ministerio del Ambiente (Minam) presentará ante el Congreso de la República una iniciativa legislativa para sancionar a los responsables de los incendios forestales.

Tras la presentación del I Foro Internacional de Finanzas Verdes, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, detalló que esta propuesta tipificará como delito la generación de incendios forestales, establece las sanciones y las acciones para recuperar las áreas afectadas por los incendios.

"El Ministerio del Ambiente está elaborando un marco legal porque no existe en nuestro país, un marco legal sobre que es un incendio forestal. No está tipificado en nuestro Código Penal. En este se precisará las sanciones que debe haber y cómo se va a recuperar las áreas. Sobre todo en bosques, los que hayan sido afectados no deben reconvertirse en otras actividades. Ese marco legal ya lo tenemos listo y va a ser presentando al Congreso de la República", detalló.