Juan Luis Cipriani acusado de pederastia: Este es el testimonio de la víctima que acusa al excardenal de Lima

25/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Juan Luis Cipriani, excardenal y exarzobispo de Lima, fue apartado de su cargo en 2019 tras ser acusado presuntamente de pederastia. Años después de una larga investigación, el diario 'El País' ha compartido, en exclusiva, el testimonio de una de las víctimas del clérigo, quien asegura haber vivido momentos desagradables, los mismos que fueron denunciados en 1983, pero que jamás fueron escuchados.

Juan Luis Cipriani separado de la Iglesia Católica por pederastia

En 2019, el Papa Francisco apartó a Cipriani Thorne, primer cardenal del Opus Dei y arzobispo de Lima, de la Iglesia Católica tras conocer las acusaciones de pederastia en su contra. Este castigo significó su exilio del Perú, además de la prohibición de vestir hábitos cardenalicios.

No obstante, a inicios de este 2025, regresó a territorio peruano para ser condecorado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con una medalla de Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz en reconocimiento de su labor pastoral, académica y eclesiástica.

Es en medio de todo ello que el el diario 'El País' ha compartido una investigación, que data del 2018, enfocada en casos de pederastia al interior de la Iglesia española, destacando la de Juan Luis Cipriani, quien fue nombrado en 2001 por el Papa Juan Pablo II y, además, se mantuvo en su cargo de arzobispo de Lima por dos décadas exactas.

Crudo testimonio de la víctima de Cipriani, según 'El País'

De acuerdo al relato de la víctima, los abusos sufridos a mano del excardenal Cipriani sucedieron cuando él tenía entre 16 y 17 años exactamente. Era huérfano de padre y con una serie de problemas escolares, por lo que su madre creyó que era buena idea que frecuentara el Opus Dei para que pueda centrarse en sus clases.

Fue allí cuando el exarzobispo de Lima se convirtió en su confesor: "Me confesé con él cada semana o dos semanas durante más de un año. Eran confesiones muy duras. Me recriminaba con crudeza sobre mis fallas en los estudios o en mi conducta. (...) Yo estaba arrodillado frente a él, entre sus piernas. Cuando me tenía totalmente demolido emocionalmente me abrazaba. Eran abrazos largos, incómodos. Luego pasó del abrazo a meter la mano debajo de mi polo, por la espalda y la sobaba por largo rato. Después metía la mano, levantando el buzo, acariciando mis glúteos. Machucaba mis nalgas y me decía 'esos jamones'. Todo esto era ya muy incómodo. Yo ponía mis manos entre él y yo para que no avanzara más", contó al medio.

Si bien esta situación se repetía constantemente, asegura que todo se tornó aún más desagradable cuando empezó a besarlo en cada una de las confesiones que le realizaba: "Besos en la cara, seguidos. Me abrazaba fuerte, contra su cuerpo. Yo no sentía nada, pero supongo que por la posición del cuerpo hacía chocar sus genitales contra mi pecho. Cuando los besos se comenzaron a acercar a las comisuras de mis labios mi rechazo fue inmediato", agregó.

Juan Luis Cipriani se defendió de acusaciones

En aquel momento, Cipriani se defendió de las acusaciones en su contra, manifestando que el menor sufría de "problemas psiquiátricos", lo que finalmente lo habría llevado a "confundir" sus muestras de cariño. Sin embargo, el Papa Francisco dispuso su exilio como un castigo ante estos hechos, aprovechando, además, que el excardenal debía presentar su renuncia por razones de edad.

La víctima afirmó a 'El País' que: "Lo único que quiero es que sepa la verdad y que la tenga usted en cuenta cuando vaya a tomar decisiones sobre el futuro del actual obispo de Lima y cardenal del Perú. (...) Solo quiero que aparte de la Iglesia a un pastor que me ha hecho daño y no merece todos los privilegios que ha recibido en estos años".

De esta manera, se conoció, según la investigación del diario 'El País', sobre la denuncia de un hombre que asegura haber sido víctima de abuso por parte del excardenal de Lima, Juan Luis Cipriani.