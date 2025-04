Habrá un 'feriado largo' por Día del Trabajo en el PERÚ: Conoce AQUÍ todos los detalles al respecto

25/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mes de mayo traerá consigo un nuevo 'feriado largo' en el Perú. Con motivo de la celebración del Día del Trabajo, el 1 de mayo ha sido declarado como un feriado nacional, por lo que muchos peruanos gozan de un merecido descanso durante esta fecha. Este año, la efeméride coincide con un fin de semana, y a su vez con un nuevo decreto del Gobierno, que estableció la extensión de dicha festividad en beneficio de los trabajadores.

'Feriado largo' por el Día del Trabajo en Perú

De acuerdo al calendario oficial establecido por la Plataforma del Estado, el próximo feriado tiene como fecha el jueves 1 de mayo, el cual pertenece a la conmemoración del Día del Trabajo no solo en nuestro país, sino también en otros lugares del mundo. No obstante, la efeméride obtuvo una fecha adicional que permitirá alargar la celebración.

Mediante Decreto Supremo 042-2025-PCM, el gobierno estableció que el viernes 2 de mayo de 2025 sea declarado como un día no laborable en todo el territorio nacional. Según la normativa, esta fecha adicional tiene como finalidad "fortalecer la promoción del turismo interno", así como impulsar los viajes intrarregionales.

Con ello, el jueves 1 y viernes 2 de mayo serán días de descanso para un gran número de trabajadores en todo el país, puesto a que podrán realizar actividades recreativas. Pero eso no es todo, tales fechas coinciden con el sábado 3 y domingo 4, por lo que, de manera extraordinaria, muchos peruanos gozarán de lo que se conoce como un 'feriado largo'.

¿Quiénes gozarán de un 'feriado largo' en Perú?

Cabe destacar que, si bien este fin de semana largo permitirá a muchos disfrutar de un merecido descanso, la disposición del día lo laborable está dirigido exclusivamente para los trabajadores del sector público. No obstante, en el sector privado también podría disponerse de este beneficio, siempre y cuando exista un acuerdo con el empleador. En ambos casos, se debe coordinar la recuperación de horas no trabajadas.

Conforme a lo establecido en la normativa, los días no laborables no son contemplados como feriados, por lo que no se remuneran como tal, sino que se recuperan posteriormente. Por otro lado, el sábado y domingo no están contemplados como días no laborables ni feriados, pero muchos de los trabajadores del sector público descansan estos días como parte de su horario semanal.

Así, un nuevo fin de semana largo se tiene previsto con motivo del Día del Trabajo en el Perú. El siguiente mes empezará con hasta cuatro días de descanso para los trabajadores del sector público, desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de mayo.