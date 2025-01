Rafael López Aliaga arremete contra 'Curwen' por pedirle al streamer 'Speed' que no colabore con él

23/01/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

En sus redes sociales, Rafael López Aliaga (RLA) compartió un peculiar video, en donde arremetió contra el influencer Víctor Caballero, conocido popularmente como 'Curwen'. El alcalde de Lima no se guardó nada, y tuvo duros cuestionamientos contra él. ¿Qué motivó al burgomaestre recriminar al creador de contenidos?

López Aliaga le responde a 'Curwen' ´con peculiar video

En su cuenta de TikTok, la autoridad edil compartió fragmentos de unas recientes declaraciones de Curwen, quien solicitó explícitamente que el influencer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como 'Speed', no tenga un encuentro con él cuando llegue a Perú. Cabe destacar que 'Speed' ha logrado una exorbitante popularidad en redes, y actualmente, se encuentra de gira por Sudamérica.

"Si dependiera de ustedes poner a Speed hacer una colaboración con un streamer, ¿Con quién creen? ¿Saben con quién también? Con Vizcarra", mencionó Caballero. "Ojalá que cuando venga, no se cruce con 'Porky'. Lo van a encerrar, no lo van a soltar. Huye Speed", añadió, por lo que sus acompañantes dijeron "No creo que le pare balón a Porky".

No es un secreto que el nombre del personaje de caricaturas es un apelativo utilizado incluso por el propio alcalde. Por ello, RLA no dudó en responderle, y lanzó todo un discurso cargado de mensajes llenos de ironía. Con el título de "CPP del Lagarto", haciendo referencia a Martín Vizcarra, el video menospreció lo dicho por el controvertido influencer.

"Mejor que colabore con 'Curwen'. Ciudadano ejemplar, casi perfecto. Morado hasta la sangre, sin ningún interés, sin vicios, sano. Diez años menor que Speed, siempre tiene la razón. Que de una vez le den el premio Nobel, a este prodigio votante de Castillo, que en todo mete su cuchara, porque dice saber de todo. O mejor que le preste el carro, que para eso es bueno", se escucha en el audio.

Rafael López Aliaga invitó a Speed conocer Lima

Días previos a la celebración por el Aniversario de Lima, las redes sociales del burgomaestre limeño causaron gran asombro entre los cibernautas. En un video, RLA invitó a Speed a conocer la ciudad, y a formar parte de las festividades orquestadas por la Municipalidad Metropolitana.

"Speed, estamos siguiendo de cerca tu visita por los países de Sudamérica. En Perú, estamos esperando muy emocionados, porque esto será una verdadera locura. Y te invitamos a las celebraciones por el Aniversario de Lima(...) Estamos listos para esperarlos con Porky, que dominga el inglés", se escucha en el clip.

No obstante, esto no pudo ocurrir, puesto a que el influencer aún se encontraba en otro país sudamericano. Sin embargo, esto no pasó por desapercibido en el popular 'Curwen' quien pidió explícitamente que este encuentro nunca ocurra.