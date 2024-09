Kimberlit Tapia: Celular de enfermera hallada sin vida fue manipulado, asegura su padre

El padre de la joven enfermera Kimberlit Tapia, Miguel Angel Tapia, habló de los últimos mensajes que recibió desde el teléfono de su hija. Sobre ellos, en los que se lee una supuesta intención de irse a otro país de la joven, el padre acotó que se trataría de una manipulación de la realidad de parte del asesino para disuadir las investigaciones.

Como es de dominio público, la joven enfermera habría conocido mediante Tinder a Joshua Huamán, principal sospechoso. La mujer fue reportada como desaparecida y más una semana después fue hallada cerca de un espacio recreativo en Cieneguilla, cercenada, golpeada y enterrada.

El padre, en diálogo con Nicolás Lúcar, para Hablemos Claro, detalló que los mensajes enviados desde el teléfono de su hija habrían sido manipulados con la intención de desviar las posibles investigaciones.

Asimismo, recalcó que existen otras personas que estarían implicadas en el caso, debido a que dentro del centro campestre donde se quedaron, se registraron al menos tres personas más que no son investigadas, señala, por la Fiscalía.

"Hay un hecho, en ese campestre ingresó ese señor, mi hija y tres personas más. Y ahí está con nombre y apellido , hay una relación entera. Después, a la hora que se han retirado, solamente se han retirado las cuatro personas y mi hija no. Qué tanta casualidad o cosa del destino que se descubrió, porque el crimen no es perfecto, porque donde ellos se hospedaron, ni a cinco metros se encontró enterrada mi hija", recalcó

Según el reporte, la familia explicó que el último mensaje recibido por la fenecida fue la fenecida, fue el 7 de septiembre. Este fue entre el padre y la mujer asesinada. Sin embargo, se pudo conocer que tuvo otros mensajes después. El 8 de septiembre la joven se comunicó con su primo, quien también sería víctima de manejos de los asesinos para evadir investigaciones.

"Hola primo estoy bien y no quiero regresar a casa estoy embarazada llevo 4 meses embarazada no quiero que mi hijo lo toque mi padre no quiero que sufra lo que yo sufrí con el de niña violándome tocándome de niña no aguanto más y es por esa razón que me voy a ir a brasil voy a cruzar la frontera en el carro de mi novio Joshua el es internista", se lee en el mensaje enviado desde el teléfono de la enfermera.