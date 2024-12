"La MML se lava las manos": Familia de mujer herida por explosión de buzón indignada por comunicado

En Comas, un familiar de la mujer afectada por la explosión de un buzón eléctrico, cerca de los cruces de las avenidas Túpac Amaru y Puno, pidió ayuda a las autoridades para que se le pueda brindar mejores atenciones. El sujeto comentó que la Municipalidad Metropolitana de Lima se "lavó las manos" con el reciente comunicado en el que deslinda del peligroso suceso.

En diálogo con la prensa, el hombre explicó que la situación de salud de su familiar es crítico. Detalló que tiene el omóplato completamente destruido y que su brazo estaría prácticamente "colgando". Asimismo, detalló que hasta el momento se viene atendiendo en el Sistema Integrado de Salud, sin embargo, ello no abastecería para atenderla.

"Su estado es realmente crítico. (...) El SIS cubre una parte, pero hay medicamento que el SIS no los tiene, no lo cubre. Nosotros tenemos que gastar en los medicamentos de mi familiar. (...) Supuestamente, la municipalidad dijo que se iba a hacer cargo, ahorita no tiene nada. Prometieron que la iban a llevar a una clínica, pero, hasta el momento sigue en el hospital internada", relató.