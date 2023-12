La Victoria: Enfrentamiento entre comerciantes y fiscalizadores en Gamarra deja 3 heridos

Con la cercanía de las fiestas navideñas y de fin de año, muchos comerciantes han abarrotado Mesa Redonda y el Emporio comercial de Gamarra; fue en este último lugar donde un enfrentamiento entre fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria y algunos vendedores, dejó como saldo tres heridos.

Exitosa llegó hasta los exteriores de la Comisaría Apolo, en el distrito de La Victoria, para dar cuenta de los hechos. Según informó nuestro reportero Omar Coca, dos de los heridos son fiscalizadores municipales, mientras que el tercero se trata de un comprador que transitaba por la zona que fue confundido con un comerciante informal.

Nuestro medio pudo conversar con él fiscalizador Adrián Guerra Martínez, quién fue trasladado a una clínica cercana para que pueda ser atendido, pues tiene un corte en la cabeza. Según sus declaraciones, todo empezó porque uno de los comerciantes intentó agredir a sus compañeros utilizando un arma blanca.

"Estábamos en un operativo en Gamarra y un tipo sacó un cuchillo. Todos mis compañeros fueron a quitarle el cuchillo y los policías se acercaron y pensaron de que nosotros lo estábamos golpeando por la retención y comenzaron a golpearnos con sus varas, nosotros estábamos separando y en eso me rompieron la cabeza", declaró.

Por otro lado, Christian Alvino León, un comprador que estaba por el Parque Cánepa, dónde ocurrió el enfrentamiento, fue confundido con un comerciante y debido a eso los fiscalizadores lo golpearon. Albino comentó que había llegado de Chimbote con el objetivo de comprar algunos productos, sin embargo, terminó envuelto en la gresca.

"Fue por una confusión, pensaban que yo era un ambulante y todos vinieron a agredirme, me rompieron la cabeza, me tiraron puñetes, se me perdió mis pertenencias, mi billetera, mi dinero en efectivo", declaró en un inicio.