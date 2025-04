"Las camas tienen hongos": Escolares duermen en deplorables condiciones en internado, denuncia Vivian Olivos

07/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vivian Olivos, congresista de Fuerza Popular, denunció públicamente las graves condiciones de un internado escolar en el distrito de Canta, en la región Lima, donde estudiantes duermen y estudian en ambientes completamente insalubres y peligrosos.

Según la parlamentaria, las camas de los alumnos están infestadas de hongos, lo que pone en riesgo la salud de los escolares.

"Las camas tienen hongos y algunas incluso están sin colchón. Además, hay una escalera improvisada que los mismos alumnos han hecho para poder subir a sus camas, lo cual ha provocado accidentes, como el de un niño que se cayó", relató Olivos.

¿Inseguridad estructural y abandono estatal?

La situación de la infraestructura también es alarmante. "El techo es de cartón, ya se cayó el foco", agregó la congresista, refiriéndose al precario estado del internado.

Los estudiantes duermen en condiciones extremas, con hasta dos alumnos compartiendo un colchón. A pesar de la gravedad de la situación, Olivos explicó que no se ha podido intervenir debido a un convenio con el alcalde local.

"Como existe un convenio con el alcalde, no podemos intervenir directamente. Le pasé el número de WhatsApp del ministro de Educación, Morgan Quero, y me dijo que verían lo que se podría hacer", comentó con preocupación.

¿Falta de atención a las zonas rurales?

Olivos también señaló la falta de atención y apoyo por parte de las autoridades a las zonas rurales como Canta. Según la congresista, no hay congresistas que vayan a la sierra, no hay votos, no hay población, indicando que las áreas alejadas son frecuentemente olvidadas en términos de políticas educativas y sociales.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que se solidarice con los estudiantes del internado.

"El número de contacto para ayudar es el 988001731. Es urgente que alguien se haga responsable de la situación de estos niños, pero realmente me da pena tener que esperar. Si las condiciones siguen así, temen que cierren el internado, y no sabemos dónde estudiarían los niños", dijo Olivos, invitando a quienes puedan colaborar a hacerlo.

La denuncia de Vivian Olivos sobre las deplorables condiciones de los estudiantes en el internado de Canta evidencia una alarmante falta de atención a las necesidades de los jóvenes en áreas rurales.

Las condiciones insalubres, la falta de seguridad estructural y el abandono de las autoridades agravan la situación. Se requiere una pronta intervención de las autoridades competentes para garantizar el bienestar y la educación de estos escolares.