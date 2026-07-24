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Trujillo: Camión cisterna atropella y mata a vendedor con discapacidad

Un vendedor de golosinas con discapacidad visual falleció tras ser arrollado por un camión cisterna en la región de La Libertad.

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24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/07/2026

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Un vendedor de golosinas con discapacidad visual falleció tras ser arrollado por un camión cisterna en la región de La Libertad.

El pasado 23 de julio un vendedor de caramelos con discapacidad visual perdió la vida luego de que un camión cisterna lo arrolló en una concurrida intersección del centro de Trujillo, en La Libertad. La fatalidad ocurrió en frente de dos policías de tránsito, después que una de ellas dio la señal de avanzar a la unidad, que pasó por encima del comerciante ambulante, acabando con su vida en el acto.

Vendía golosinas hace muchos años 

El accidente se produjo entre las avenidas España y Juan Pablo II, a pocos metros del centro de la ciudad y frente a dos agentes de tránsito. Cerca del lugar, se encontraba la plaza mayor, donde horas después se realizaría el pasacalle cívico de la región.

 La victima identificada como Omar ... ,  llevaba ya muchos años trabajando en el mismo lugar, según testigos. Ellos Intentaron hacerle señas al chofer para que pueda estar alerta y hacer que detuviera la unidad de transporte, lamentablemente las señales de aviso no fueron suficientes para poder evitar la tragedia.

Tras el atropello, el chofer del vehículo fue detenido por la policía y quedó en custodia para realizarle las respectivas investigaciones. Así también, los testigos del fatal accidente ofrecieron su testimonio a las autoridades.

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Accidente en investigación 

Los testigos indicaron a un medio local, que el chofer del transporte no tenia la culpa, si no que, la policía fue la que dio la orden de avanzar.

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La víctima permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo. La policía informó que aún están en diligencias para determinar las causas por las cuales el chofer el camión no se percató de la presencia del vendedor discapacitado. 

Para ello, las imágenes de las cámaras de vigilancia serán claves para decidir las responsabilidades del conductor custodiado, permitiendo reconstruir los momentos exactos del accidente, desde la señal oficial de la PNP hasta el siniestro.

 Los peritos de criminalística añadirán los videos de las cámaras de videovigilancia en la carpeta de investigación del Ministerio Público, con el propósito de fortalecer los elementos probatorios y contribuir al esclarecimiento objetivo de los hechos investigados.

De esta manera, la investigación permitir a determinar la precisión de las responsabilidades de los involucrados en la muerte del vendedor de caramelos, garantizando que los hechos sean esclarecidos y se adopten las acciones legales correspondientes.

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