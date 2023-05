Línea 2 del Metro: ATU inició el proceso para adquirir tarjetas interoperables

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, informó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) serán los responsables del proceso de compra de las tarjetas que se usarán para viajar en la Línea 2 del Metro.

En una conferencia de prensa desarrollada en la sede del MTC, a Lazarte señaló que la ATU se encuentra actualmente en el proceso de adjudicación que permitirá poner en funcionamiento los primeros kilómetros del metro.

Asimismo, la titular de la cartera de transporte declaró a Andina que está en desarrollo el proceso de la compra de las tarjetas, las cuales serán interoperables, es decir, podrán usarse con otros servicios de transporte público, como el Metropolitano y corredores; y formarán parte del Sistema de Control de Pasajeros (SCP).

Cabe precisar, que la puesta en funcionamiento del sistema de recaudo estará bajo la responsabilidad del concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Por otra parte, la ministra criticó que la gestión anterior de la ATU no haya iniciado con la licitación de nuevas rutas de corredores, a pesar de que es un tema de urgencia.

"No hemos visto licitaciones, solo discursos y papel, retórica, no gestión. De manera responsable, transparente y técnica, hemos encontrado que desde que se creó la ATU ya no hay más corredores y esa es la razón por la cual los corredores están en la situación precaria en la que se encuentran", aseveró.