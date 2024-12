Lista 21 del Fonavi: Devolución a nuevo grupo de beneficiarios inicia este viernes 20 ¿Quiénes pueden cobrar?

En entrevista con Exitosa, el integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, anunció que este viernes 20 de diciembre inicia la devolución al grupo 21, integrado por exaportantes que no han recibido nada hasta la fecha y que se han jubilado en estos últimos años.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, se precisó que este grupo está conformado por 9,869 fonavistas. Muchos de ellos, que en los últimos años lograron jubilarse, fueron incluidos en esta lista luego de que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) remitiera los datos necesarios a la Secretaría Técnica del Fonavi.

"Son fonavistas que no han recibido nada hasta la fecha y que en los últimos años se han jubilado. Ellos no participaron en grupos anteriores porque como no estaban jubilados, sus empresas habían desaparecido, entonces la secretaría técnica no encontró información probatoria de sus aportaciones. Pero, como en los últimos años estos fonavistas lograron jubilarse, ya la ONP remitió información y eso ha permitido que la secretaría técnica los ponga en este grupo de pago", declaró para Exitosa.