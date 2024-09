López Aliaga afirmó que Alemania fue impactada por una bomba atómica: "Los destrozaron"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que Alemania fue impactada por bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, no obstante, ello nunca sucedió.

Durante la inauguración de una losa deportiva en Independencia, el burgomaestre puso como ejemplo a países que participaron en el conflicto bélico y como se recuperaron luego de ello. Sin embargo, los dichos por RLA son inexactos, debido a que los únicos bombardeos nucleares en la historia se llevaron a cabo en Japón, en Hiroshima y Nagasaki.

"Quiero pedirles algo, no se dejen engañar. Más ríos de sangre, por ahí no es. Miren países que son ejemplo del mundo: Japón, Alemania, les metieron bomba atómica, los destrozaron después de la Segunda Guerra Mundial, en dos generaciones se recuperan, porque son bien unidos. Son dos naciones muy unidas, trabajan juntas, no están peleándose entre ellos, ni haciendo discurso de odio", expresó.