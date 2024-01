'Los aplicativos del mal': Padres de trabajadores del falso call center aseguran que sus hijos fueron engañados

La tarde de hoy la Policía Nacional del Perú intervino tres 'call center' que funcionaban como bases operativas de una organización criminal que se dedicaba a la extorsión gota a gota, denominada 'Los aplicativos del mal'. Los efectivos detuvieron a más de 300 personas quiénes fueron trasladadas a la Dirincri, hasta dónde llegaron varios padres de familia de los trabajadores y afirmaron que sus hijos fueron engañados por los delincuentes.

Exitosa llegó hasta los exteriores de la Dirincri, ubicada en la avenida España, y pudo conversar con varios padres de familia de los jóvenes que trabajaban en los tres locales de la organización criminal, ubicados en las avenidas República de Chile, avenida Arequipa y en el Sky One Apartments.

"Voy a estar aquí hasta que mi hijo salga. Él tiene 22 años y fue engañado por la empresa, porque entró a trabajar inocentemente este año. Me sorprendió cuando me llamó porque pensé que era un trabajo normal, pero no es así", declaró una madre de familia a nuestro medio.