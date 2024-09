"¡Los Olivos no te quiere!": Dina Boluarte es abucheada en inauguración de colegio

A mediados de la tarde del último 17 de septiembre, durante la inauguración de la 14° Escuela Bicentenario 3080 Perú - Canadá en el distrito de Los Olivos, la presidenta Dina Boluarte enfrentó el rechazo de los vecinos cerca al colegio. El malestar de los vecinos fue generado debido a fuertes medidas para ingresar a las zonas aledañas al recinto educativo.

Durante la actividad oficial, los estudiantes pertenecientes al colegio bicentenario presenciaron el ambiente hostil que pregonaba en las afueras del recinto. Los vecinos protestaron por la fuerte presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como por las medidas de seguridad que bloqueaban los accesos cercanos al colegio.

Uno de los reclamos más llamativos contra la mandataria, vino de parte de una vecina de la zona, quien denunció que la jefa de Estado habría cercado los accesos a la institución educativa. También, habría exigido presentar el DNI para poder acceder a las calles colindantes al colegio, dicha petición generó gran malestar entre los residentes.

"Han cerrado todas las calles para que nadie te diga nada (...) ¡Los Olivos no te quiere! (...) No se puede decir lo que uno piensa, por eso han cerrado todas las calles del colegio", declaró una de las vecinas.

Asimismo la vecina indicó que los efectivos policiales designados a resguardar la zona tenían intenciones de tapar lo que estaba grabando su celular. Dichas reacciones se produjeron mientras la presidenta se retiraba de las instalaciones del centro educativo.

"Así tapa la policía, no quiere se sepa. Han cerrado todo el cuadrante donde uno vive. Acá vivimos nosotros también, la presidente ha cerrado todas las calles donde vivimos, no nos deja pasar, nos piden DNI. Esa dice que es su democracia. Acá estoy frente al colegio de mis hijos, estamos frente al colegio de nuestros nietos y no se puede decir nada", agregó.