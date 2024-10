Madre se quiebra EN VIVO y denuncia a padre de su hijo de llevarse a menor sin permiso: "No sé nada"

Angélica Moscaisa, madre de un menor de 11 años, denunció por sustracción al padre de su hijo, a quien acusa de haber desaparecido con el escolar hace una semana y no responder a sus llamadas.

Durante el diálogo con Katyusca Torres Aybar en Exitosa Te Escucha, la mujer manifestó su desesperación por desconocer el paradero de su pequeño. Según indicó, el hombre se llevó a su hijo a la hora de salida del colegio y jamás le informó sobre ello.

"Eso no se hace. Eso está mal. Todos tienen que tener consciencia. Pido a la población que si ven a la criatura en algún lado, por favor avisen a la policía y a la comisaría más cercana porque no es justo", declaró para nuestro medio.

La relación entre ambos padres de familia era bastante distante y el sujeto visitaba al niño muy contadas veces. Sin embargo, esta situación empezó a cambiar hace pocos meses cuando la madre enfermó y le dio más oportunidades de acercarse al padre del niño.

De acuerdo a Angelica, ella nunca le negó el derecho a verlo; por lo que, le resulta sumamente extraño la situación por la que están atravesando ahora. La madre de familia reveló que su menor contaba con un teléfono celular, sin embargo, no podía contactarse con él a través de este medio.

"Yo se dónde vive él. Hemos ido y ya he puesto la denuncia por sustracción de menor. He estado hasta el sábado a las 2 de la mañana esperando con el apoyo policial para que llegue a su casa y no tuve ninguna respuesta. No se ha aparecido en su vivienda", manifestó.