Manuela Camacho tras captura de Hialmar Laynes, peligroso acosador de periodistas: "No nos rendimos"

Manuela Camacho se pronunció luego de que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron capturar al sujeto identificado como Hialmar Laynes Sánchéz, quien es sindicado de acosar sexualmente durante los últimos años a varias periodistas a través de redes sociales.

En un video publicado, la reportera relata la difícil situación que ha tenido que vivir como una de las víctimas de Laynes Sánchéz y señaló que la detención de este hombre representa un gran paso, pues considera que "se empieza a abrir paso la justicia".

Según precisó, exactamente el 11 de junio del 2024 fue cuando inició su largo calvario en el que el sujeto ejerció sistemáticamente acoso sexual, hostigamiento y amenazas contra su vida. Agregado a ello, remarca que ella no ha sido la única periodista que ha pasado por este grave problema.

En tal sentido, resalta que junto a las otras víctimas iniciaron el proceso legal con el que buscan que los Sánchéz no queden impunes. Sin embargo, menciona que estuvieron a punto de perder las esperanzas, pero finalmente no se rindieron.

"No fui la única, junto a un grupo de valientes periodistas mujeres alzamos la voz para empezar un proceso legal que nos garantizará que sus reiterados delitos no quedarían impunes y aunque casi perdimos las esperanzas, no nos rendimos", manifestó.