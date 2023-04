María Acuña: Comisión del Congreso aprueba iniciarle indagación preliminar por presunto recorte de sueldo

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó iniciar indagación preliminar en contra de la legisladora de Alianza Para el Progreso (APP), María Acuña, por presuntamente haber recortado el sueldo de sus trabajadores de confianza.

A través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Twitter, la Comisión de Ética Parlamentaria informó que se admitió, por unanimidad, empezar dicha pesquisa en contra de la congresista de APP por supuestamente haber realizado dicho acto irregular afectando las remuneraciones de sus empleados.

Como se recordará, un extrabajador del despacho de María Acuña acusó a la parlamentaria de forzar a sus colaboradores a recortarse el sueldo. De esta manera, la mencionada integrante del Poder Legislativo se unió a la cada vez más larga lista de congresistas conocidos como los 'mocha sueldos'.

El denunciante fue identificado como Carlos Herrera, quien indicó que la política peruana pagaba su salario, cuando era el jefe de su despacho en Chiclayo, mediante el recorte de una parte de la remuneración de otros trabajadores suyos. Al respecto, la congresista de APP fue consultada sobre la veracidad de la denuncia, a la que respondió que primero se deben hallar pruebas.

"Eso tienes tú que demostrarme para que me hagas esa pregunta. Él tiene que demostrarte a ti para que tú me hagas esa pregunta. No voy a permitir que me chantajeen por esta coyuntura política", dijo la parlamentaria.