Mariano Isacama fue encontrado muerto: Comunidad kakataibo exige justicia y acusa al narcotráfico

Mariano Isacama Feliciano, conocido líder de la comunidad kakataibo que fue reportado como desaparecido hace más de 20 días, fue encontrado sin vida en el río Yurac, generando la indignación de su pueblo, en medio de un difícil momento de batalla contra el narcotráfico.

El terrible hallazgo se dio muy cerca a la ciudad de Aguaytía, en el distrito de Padre Abad, Ucayali. El deceso fue confirmado por Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka).

Mediante un comunicado, la Fenacoka expresó su pesar, y exigieron justicia contra Isacama, alegando que su líder fue asesinado por delincuentes.

"Exigimos justicia por Mariano. No ha muerto naturalmente, sospechamos que ha sido asesinado. Esto no debe seguir así. No es normal que asesinen a nuestros líderes, el Estado tiene que reaccionar y cumplir con su trabajo", indicaron en el pronunciamiento.