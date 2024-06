"Me han despedido del trabajo": Madre de familia detenida durante actividad de Dina Boluarte

En declaraciones para Exitosa, Jenny Surichaqui, trabajadora detenida durante una actividad de la presidenta Dina Boluarte, denunció que fue despedida de su trabajo tras lo ocurrido en Villa María del Triunfo.

Según relató la madre de familia, el duro episodio registrado el último 21 de junio le costó la permanencia en su centro de labores.

Ello luego de ser detenida por estar ubicada en medio de una protesta en contra de la jefa de Estado. Al respecto, detalló que la población expresó su inconformidad con Dina Boluarte por la presencia de personas que no residían en la zona y manifestaban su respaldo a la mandataria.

Y es que, de acuerdo con esta versión de los hechos, dicha aprobación respondería a que la presidenta envía alimentos, como pescado y arroz.

"Por el caso que ha pasado el viernes, me han despedido del trabajo, por solamente reclamar que la señora Dina Boluarte ha venido, a toda la gente la tapa con pescado, arroz, azúcar que les trae, pero no son de la zona. No estoy de acuerdo con todo lo que hace", declaró para nuestro medio.