Médicos de Piura advierten huelga nacional ante desatención del Minsa: "No tenemos otra forma"

El presidente del Cuerpo Médico de los Centros de Catacaos, Jesús Ladinez, señaló que se podría llegar a una huelga nacional ante la negativa del Ministerio de Salud por no atender sus demandas de presupuesto. El representante remarcó una gran problemática en el sistema de salud de la zona, acrecentado por el abandono de la autoridad de salud.

El médico explicó que, en el distrito de Catacaos, el centro médico cuenta con una lista larga de deficiencias que no permiten que, pese a ser un punto referencial, este pueda atender a todas las demandas.

Por tales motivos, advirtió que el plantón que se viene realizando es solo el antecesor de una protesta nacional que podría llevarse a cabo. Sustentó que los sistemas siguen atendiendo las emergencias, sin embargo, subrayó que esto podría llegar hasta un marco interregional y nacional.

"Hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta respecto a este tema que es un clamor de tipo nacional. No solamente es Piura, es todo el país que está acatando un plantón. No es un paro, las garantías de atenciones médicas está al 100%, es una medida de protesta que es previa a una medida de protesta indefinida", comentó.