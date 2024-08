VMT: ¡Inaudito! Niño acude al dentista y termina con una aguja incrustada en el cerebro

Los familiares de un niño de seis años denunciaron que el menor terminó con una aguja incrustada en el cerebro, luego de acudir a una cita con el dentista en el Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, en el distrito de Villa María del Triunfo.

El hecho se produjo el pasado jueves 1 de agosto, cuando el menor fue llevado por sus padres para ser atendido en la especialidad de odontología pediátrica del nosocomio. La familia del menor exige justicia por esta presunta negligencia.

En comunicación con Exitosa, la tía del menor, quien es identificado como Bayron, dio alcances sobre lo ocurrido con su sobrino, revelando que el infortunio se produjo durante una cita médica con el dentista.

"Él fue por una curación. Pero mi sobrino no se dejó. Lo han tenido que amarrar para que recién le pongan la aguja, la cual quedó en el cachete. Ya no han podido (retirarla). Buscaron al cirujano pero no había nadie en el hospital", señaló.