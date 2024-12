Menor de 12 años fue encontrado sin vida en Carabayllo: sus restos se hallaron cerca al río Chillón

Un niño de 12 años fue hallado sin vida en el distrito de Carabayllo. Vecinos de la zona encontraron los restos mortales del menor cerca a la ribera del río Chillón, por lo que alertaron rápidamente a las autoridades. Su madre se mostró consternada ante semejante suceso, y duda que su hijo haya muerto como consecuencia de un accidente.

De acuerdo a informes preliminares, el escolar acudió al río para refrescarse en compañía de sus compañeros. En tal circunstancia, el menor habría sufrido un tropiezo, el cual ocasionó que cayera a las aguas, Sumado a la crecida y fuerte corriente del cauce, fue arrastrado por algunos metros, por lo que terminó ahogándose.

Fueron los lugareños quienes se toparon con la impactante escena, presuntamente alertados por los llamados de auxilio de los demás niños. De inmediato, contactaron a la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes llegaron al punto y cercaron la zona. Momentos después, se realizaron las diligencias de ley, así como el levantamiento del cadáver

"He visto sus cosa a un lado. Y la gente me dice 'más adelante está el cuerpo del bebé, ahogado'. Y de ahí, me lo han mostrado", mencionó entre lágrimas la madre del menor en declaraciones para América Noticias.