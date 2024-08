Metropolitano: Consorcios advirtieron a ATU de exceso de costos del 20% desde hace meses, indica representante

En exclusiva para Exitosa, el gerente general de Lima Bus Internacional, Luis Díaz, señaló que el servicio del Metropolitano continuará en funcionamiento, sin embargo, advirtió que este se mantiene con un gasto de 20% excedente a sus ingresos.

En diálogo con Tito Alvites, para Exitosa Al Volante, el representante explicó que hace ya varios meses han venido avisando a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) este desfalco de dinero que genera un problema más a la larga lista problemática del servicio de transporte.

Ello fue mencionado en el marco de las necesidades que exige el consorcio de empresas encargadas del funcionamiento del Metropolitano. Ellos aluden a que se estaría incurriendo en una grave problemática al no considerar puntos clave como la segregación de las vías por donde transita.

El empresario argumentó que, en vías extremas, es decir, desde las vías que recorren por el norte y el sur y que comparten trayectoria con otros medios, hace que se pierda la exclusividad y, por tanto, que se pierda el número que en un inicio se proyectó para los usuarios este transporte.

En otro momento, Luis Díaz aseguró que las empresas encargadas del Metropolitano cuentan con el gran diferencial sobre otras que pretenden, ante una eventual suspensión, cubrir la demanda. En ese mismo orden de ideas, especificó que, dentro de la precariedad de la situación, ellos cumplen con planillas y cuentan con la propiedad de los vehículos.

"El Metropolitano son empresas totalmente formales. No hay punto de comparación, cuando otros dicen, pero nosotros también queremos los beneficios que les dan al Metropolitano. Pero cómo les van a dar si no tiene la propiedad de la flota, no tienen a los trabajadores en planilla, son vehículos alquilados", comentó.