"Mi hija tiene miedo": La dura situación que viven peruanos en EE. UU. ante deportaciones de Donald Trump

En entrevista exclusiva con Exitosa, Miriam, una peruana en Estados Unidos (EE. UU.), brindó detalles de la dura situación que atraviesa, al igual que otros compatriotas, ante las deportaciones de migrantes ilegales por día que realiza el gobierno de Donald Trump.

Durante el diálogo en el programa 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, nuestra compatriota reveló que a diario enfrenta el miedo de "no regresar a casa y no poder volver a ver sus hijos", por las deportaciones masivas que el presidente de EE. UU. ordenó el 20 de enero.

Un clima de angustia y preocupación se generó no solo entre los peruanos que radican en dicho país, sino en otros latinos indocumentados, que como Miriam aseguran que siguen las reglas de EE. UU., cumplen con sus pagos, trabajan tranquilos (ella en limpieza); por lo cual, no comprende por qué "los tratan como delincuentes".

"Tengo cinco niños en este país, una es nacida aquí. (...) Es un temor que uno vive cada momento, de solo pensar que al salir no puedes regresar y no verlos. Es una situación día a día que pasas en este país, no hay paz. (...) Mi hija de cinco años tiene miedo, me dice 'mamá, tengo miedo', en verdad es temeroso", exclamó la señora preocupada.