Midagri advierte sobre llegada del fenómeno El Niño: "No se ha hecho prevención en el país"

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, informó que el Ejecutivo se encuentra realizando los trabajos correspondientes para mitigar el impacto del fenómeno El Niño, pero advirtió que no se ha hecho trabajos de prevención desde que el evento climático golpeó al país en 2017.

Las palabras de la titular del Midagri tuvieron lugar durante una entrevista a Radio Nacional, donde fue consultada sobre los trabajos de su cartera ante la llegada de dicho fenómeno. Allí, la ministra indicó no se han realizado grandes avances en las descolmatación de ríos en los últimos seis años.

"Realmente, hablamos de una preparación, no podemos hablar de prevención. Quiero dejar en claro que no se ha hecho prevención en el país. Desde el 2017, que fue el último fenómeno El Niño, no se realizaron las acciones de descolmatación de los ríos", declaró.