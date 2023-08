Migraciones: plazo de amnistía para extranjeros con multas vence el 28 de octubre

02/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos extranjeros que cuenten con multas migratorias dentro de Perú tienen plazo hasta el 28 de octubre, para acogerse a la amnistía brindada por el gobierno central, y que puede tramitarse de forma gratuita en la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Recordemos que, en el reciente mensaje a la nación, la presidenta de la república, Dina Boluarte, recordó que la población extranjera residente en el país tiene tres meses antes de que venciera su posibilidad de beneficiarse con dicha medida.

"Hemos dado las facilidades para que aquellos que se encontraban incursos en alguna infracción migratoria, puedan regularizarla a través de una amnistía de multas, para lo cual se dio un plazo de 6 meses que vence el próximo 28 de octubre. No habrá prórroga alguna. Quienes no hayan cumplido ante Migraciones serán expulsados del país.", informó la presidenta.

Infracciones migratorias que se acogen a amnistía

Las faltas que aplican a esta normativa son el exceso de permanencia al momento de salir del país, el no actualizar la información obtenida en el carné de extranjería, no pagar las tasas correspondientes a los procesos, no solicitar la prórroga de calidad migratoria dentro del plazo de su vigencia y realizar actividades que no correspondan a la calidad migratoria.

Asimismo, en caso de tener más de una nacionalidad, si se utiliza indistintamente para el ingreso, permanencia o salida del territorio nacional, se tendría que realizar el pago de la multa, debido a que es una de las infracciones más recientemente añadidas a la amnistía.

¿Cómo realizar el trámite?

Las personas extranjeras que se acojan a esta amnistía quedarán exoneradas del pago de la multa correspondiente. Este beneficio incluye además a los que tengan procedimientos en trámite o fraccionamiento de multa. En caso la persona extranjera no solicite la amnistía e inicie algún trámite para su regularización, en cuanto se mantenga la infracción, Migraciones podrá iniciar los procesos sancionadores correspondientes,

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó además que la amnistía beneficia a personas extranjeras que no realizaron trámites de residencia en el país, y que los foráneos que cuenten con Permiso Temporal de Permanencia (CPP) que hayan cometido alguna de las infracciones también se acogen a dicha medida.

El trámite es totalmente gratuito y no requiere de 'tramitadores'. Solo tiene que acercarse a las oficinas de Migraciones.

En consecuencia, los ciudadanos extranjeros pueden tramitar la resolución de sus multas migratorias hasta el 28 de octubre, en una amnistía dispuesta por el gobierno para apoyarlos.