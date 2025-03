Mininter informó que menor baleado en Chosica murió, pero familia lo desmiente EN VIVO: "Sigue en UCI"

En comunicación con Exitosa, la familia del menor herido en balacera en Chosica desmintió en vivo al vocero del Mininter, Carlos López Aedo, tras reporte el supuesto fallecimiento de su hijo: "Sigue en UCI, no había fallecido".

La madre del menor pidió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que se acerque para que conozca la realidad del caso y contó que su hijo ha perdido partes de sus órganos a causa del ataque.

"Pedir justicia. Que el señor ministro se acerca a la realidad del caso. Mi menor hijo se encuentra muy grave en estos momentos y ya no cuenta con partes de sus órganos. Por favor señor ministro haga su trabajo. Vaya al lugar de los hechos para que saque una información exacta y no sacar cosas que no son (...) Me encuentro recaudando fondos para los gastos y el ver la noticia de que estaba muerto nos afectó", dijo a Exitosa.