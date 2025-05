Mininter "no tiene la data" de cuántos delitos se cometen a bordo de motocicletas, alerta Asmope

En entrevista con Exitosa, el vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), David Montes, reveló que le solicitaron al Ministerio del Interior (Mininter) las cifras sobre los delitos cometidos en motocicletas y les han respondido que no cuentan con la referida información.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el representante del gremio indicó que no es la primera vez que requieren la data sobre los crímenes realizados a bordo de vehículos de dos ruedas y siempre la respuesta ha sido la misma.

"Ya lo hemos solicitado al Ministerio del Interior y no tienen la data de cuántos delitos se cometen a bordo de una motocicleta. Se lo hemos pedido hace tiempo, se lo hemos pedido recientemente, y la respuesta es que no tienen esa información", precisó.

David Montes reconoció que puede haber una alta cifra de actos delincuenciales cometidos en motos; sin embargo, remarcó que el Poder Ejecutivo no debería aplicar medidas sin tener amplia y clara información sobre el tema.

"No lo vamos a negar, existe el delito cometido a bordo de una motocicleta. Es posible que el número sea bastante alto, pero no podemos tomar una decisión a ciegas. No podemos tomar una decisión sin información, eso no se debería poder hacer", afirmó.