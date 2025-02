Ministro Juan José Santiváñez evitó disculparse con serenazgo y empresario a los que acusó de extorsionadores

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, evitó disculparse con el sereno y el empresario a los que absurdamente acusó de extorsionadores en televisión. Según indicó el funcionario, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se puso en contacto con ambos para esclarecer los casos, pero señaló a la prensa que "no es como se piensa".

Cabe precisar que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), en una edición del programa Panorama en el pasado mes de enero, presentó a "peligrosos criminales" buscados por la Policía. Entre ellos, nombró a Carlos Lunavictoria Santillán y a Juan Antonio García Flores. Para sorpresa de todos, ambos individuos se pronunciaron tras el dominical.

Según indicaron, el ministro Santiváñez cometió un condenable error: se había referido a ambos como extorsionadores cuando, en realidad, Lunavictoria es un serenazgo de la Municipalidad de Lima y García es un empresario víctima de extorsión.

Tras el programa, el agente de serenazgo declaró en Cuarto Poder que Santiváñez "había manchado su uniforme con la deshonra" y que vivía con temor que la Policía, "por orden del ministro", le sembrase droga o armase un operativo falso para justificar la mentira del funcionario y así eximirse de su error.

Por su parte, García, presentado como alias 'Toño' y acusado de operar en una organización criminal de Lima Norte, señaló que, por el contrario, él era víctima de extorsión. Según indicó al noticiero 24 Horas, unos delincuentes le exigían el pago de cien mil soles.

"Me siento demasiado mal porque yo no soy un extorsionador. Yo soy un empresario que ha sido víctima de extorsión. Quiero pedir al ministro y al general de la PNP que investiguen bien. (...) Todo lo que yo me he ganado trabajando, amaneciéndome, se ha venido abajo. Yo soy víctima de extorsión desde el 8 de enero", indicó.