Ministro de Salud a pacientes infectados con dengue: Si los atienden temprano, no tendrían por qué morirse

El ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que si las personas infectadas con dengue se atendieran temprano y fueran diagnosticadas a tiempo evitarían fallecer por la enfermedad.

La creciente ola de casos del dengue suele darse en las presentes épocas de verano, donde las temperaturas elevadas provocan el aumento de la población de zancudos portadores de la enfermedad. Esta problemática ha generado que el Ministro de Salud responda por el número elevado de víctimas.

César Vásquez comentó a la prensa que la lucha contra el dengue es un trabajo de todos, desde pobladores hasta autoridades. Explicó que la actual época de calor y de lluvias en otras regiones genera el problema de la enfermedad transmisiva.

De igual forma, aseguró que frente a los síntomas que genera el dengue como fiebre, dolor muscular o malestar, los afectados deben acudir rápidamente al centro de salud más cercano para ser diagnosticados. El titular del Minsa aseguró que si este es atendido con anticipación la población no tendría porqué fallecer.

"Todos aquí tenemos una responsabilidad, las autoridades estamos haciendo lo nuestro. Estamos trabajando de la mano los 3 niveles de gobierno, el Gobierno Municipal también. En el dengue se mueren porque no los diagnostican temprano, no los atienden temprano, si el dengue se atiende rápido no tendrían porque morirse", aseguró