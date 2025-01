Ministro de Salud al ser consultado por cifra de homicidios: "No tengo el dato actualizado"

El ministro de Salud, César Vásquez, fue consultado por la cifra de homicidios en el país. Sin embargo, el titular del Minsa señaló que no cuenta con el dato actual.

En declaraciones a la prensa, Vásquez Sánchez aseguró que los homicidios no son un problema exclusivo del Perú y apuntó que la violencia ha aumentado considerablemente en el mundo.

"No tengo en estos momentos el dato actualizado, pero me comprometo a conseguirlo (...) Los homicidios no son un problema sencillo y no es un problema exclusivo del país. En el mundo la violencia ha aumentado terriblemente y hay otros países cercanos al nuestro que están peor (...) No estoy minimizando el tema, es un problema que nos alarma a todos y que es real", declaró.