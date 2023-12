Minsa descarta emitir alerta epidemiológica a pesar de incremento de casos covid-19 a nivel nacional

El ministro de Salud, César Vásquez, descartó que su sector emita una alerta epidemiológica a pesar del incremento de casos covid-19 que se registra en el Perú. Según precisó, si bien los contagios han aumentado, ninguno se ha complicado.

En la inauguración de un centro de salud mental comunitario en San Juan de Lurigancho (SJL), el titular del Ministerio de Salud (Minsa) habló sobre el rebrote del coronavirus tras la alerta recibida en algunas regiones del país.

"No hay necesidad de declarar en alerta hasta ahora porque los casos, si bien han aumentado, no han tenido mayores complicaciones que no necesitan hospitalización o manejo en UCI", expresó.