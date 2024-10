"Mire noticias, ¡Perú se desangra!": Deudos de familia asesinada en Ate envían mensaje a Dina Boluarte

Los deudos de una familia asesinada en el distrito de Ate enviaron una mensaje a la presidenta Dina Boluarte. Desde Huaycán, uno de los familiares increpó al gobierno por el incremento de homicidios en los últimos días. Por tal motivo, pidió a la mandataria mirar las noticias para que constate la crítica situación que aqueja a los peruanos.

En declaraciones para Exitosa, uno de los deudos de la madre e hijos asesinados en su vivienda expresó su dolor e indignación por lo ocurrido. El sangriento crimen ocurrió la mañana de este jueves 24 de octubre, y ha conmocionado a gran parte de la población.

"Este mensaje es para Dina Boluarte: ¿Dónde está el Perú que no se desangra? ¿Dónde está el estado de emergencia? ¿Dónde vemos? El ministro, ¿Qué hace? ¡No hace nada! Cuando le preguntan, dice 'que son casos ocasionales. Y ahora, es una familia", manifestó sumamente afligido.

Asimismo, cuestionó lo expresado por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien en la última conferencia de prensa indicó que los resultados de su gestión son "absolutamente positivos", e incluso comparó los índices de homicidios en el Perú con otros países de la región.