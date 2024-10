Triple crimen en Ate: Madre y sus dos hijos fueron asesinados al interior de su vivienda en Huaycán

Un nuevo hecho de sangre ha conmocionado el distrito de Ate, donde una madre y dos de sus hijos perdieron la vida tras recibir múltiples disparos al interior de su vivienda en Huaycán. El terrible crimen sucedió en presencia de menores.

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito de Ate, exactamente a la zona Z de Huaycán, donde una madre y sus dos hijos fueron asesinados a múltiples balazos al interior de su vivienda, ubicada en lo alto del Cerro La Libertad.

De acuerdo a información proporcionada por testigos, la víctima, identificada como Sulma Zorayda Rodríguez Rivera de 50 años, se encontraba en su inmueble junto a su hija Ángela Lucía Lliuyacc de 27 años y su hijo Ítalo Lliuyacc de 18.

Ambos fueron atacados con armas de fuego, terminando el cuerpo inerte de la fémina en el patio, mientras que sus dos hijos se hallaban en distintos espacios adentro de la casa.

El hermano de Rodríguez Rivera mencionó en exclusiva para Exitosa que se enteró de la trágica noticia, luego de recibir una llamada en plena madrugada. Es así que, al enviar a otro familiar a cerciorarse de lo ocurrido, este se da con la sorpresa de este grave crimen.

"No sé que ha pasado, pero me di con la sorpresa de que a las 3 o 4 de la mañana, me llamaron por mi hermana que había fallecido (...) yo pensaba que la habían baleado, porque ya herida hay solución, pero mando a mi hermano y me da la respuesta de que la mataron y a su hija Ángelo y lo balean a mi sobrino ", señaló.