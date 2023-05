¿Mito o verdad?: ¿Los perros pueden presentir un sismo antes que las personas?

El Director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, dio a conocer su perspectiva sobre si los perros pueden presentir un sismo antes que las personas, además despejó otras dudas sobre los temblores.

Según la perspectiva del Director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, no es del todo cierto que el mes de octubre sea relacionado con los sismos.

En esa línea, sumó la idea de que no hay forma de predecir los eventos telúricos ya que no existe forma alguna de hacerlo, son episodios espontáneos.

"Los terremotos ocurren cuando tienen que ocurrir, no hay fechas predilectas, no hay horarios, no hay meses, no hay estaciones", agregó.