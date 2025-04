Morgan Quero sobre protesta de estudiantes en la UNALM: "Usan pasamontañas y han hecho una toma violenta"

El ministro de Educación, Morgan Quero, criticó la protesta de los estudiantes de la Universidad Agraria La Molina (UNALM) , argumentando que estos "han hecho una toma violenta de las instalaciones".

En declaraciones a Exitosa, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) afirmó tener conocimiento de que el rector de la UNALM, Américo Guevara, mantiene un permanente diálogo con los alumnos que se encuentran dentro del campus universitario, por lo que espera que prontamente puedan lograrse acuerdos pertinentes.

Sin embargo, al cuestionarle si ha visitado las instalaciones de la UNALM para conocer de cerca los reclamos de los estudiantes, el ministro de Educación evitó responder para reiterar que, desde su sector, "hacen votos" para que el rector encuentre mecanismos de diálogo que le permitan seguir avanzando en sus proyectos.

En entrevista con Exitosa, el rector de la Universidad Agraria La Molina (UNALM), Américo Guevara, afirmó que, si bien las demandas de los estudiantes vienen siendo atendidas, estas no justifican la toma del campus, ya que afectan considerablemente el prestigio de la mencionada casa de estudios.

"Todos los pedidos que ellos están haciendo, los hemos estado viendo y no hay ninguno que no se pueda satisfacer. (Además), no amerita una toma de local de esta naturaleza, que cause tanto daño a la Universidad Agraria (...), una de las más emblemáticas del país", acotó a nuestro medio.